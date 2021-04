Promozione in B per l’Acrobatic Fitness Ginnastica Artistica “Segno di incoraggiamento per tutto lo sport”

“Congratulazioni vivissime a tutte le atlete e allo staff tecnico dell’Acrobatic Fitness Ginnastica Artistica, che per la prima volta, nella storia della nostra città, portano una squadra piacentina in serie B”.

Un traguardo importante, che il sindaco Patrizia Barbieri e l’assessore allo Sport Stefano Cavalli sottolineano con entusiasmo, rimarcando “l’impegno e la determinazione nel conseguire questo grande risultato, ma anche la lungimiranza di un progetto di valore come il gemellaggio con la società Brixia”.

“Oggi festeggiamo questa promozione anche come un segno di incoraggiamento per tutto il mondo sportivo del nostro territorio”.