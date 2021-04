Quanto ci ha cambiato la convivenza con Covid19? Webinar della Cattolica

Quanto ci ha cambiato la convivenza con Covid19? Quanto ha impattato l’emergenza e la sua gestione sulle nostre vite, sulle nostre abitudini di consumo e sulla nostra salute psico-sociale? E quanto, come cittadini, siamo stati in grado di giocare un ruolo attivo nella prevenzione del rischio da Covid19 per noi e la nostra comunità?

Per rispondere a queste e ad altre domande e ragionare sui cambiamenti in atto e le sfide dell’era post-Covid19, EngageMinds HUB dell’Università Cattolica del Sacro Cuore propone un webinar in cui condividere evidenze scientifiche e tratteggiare insieme ai diversi stakeholders traiettorie per capire e fronteggiare il futuro che verrà. Nel corso dell’incontro, che si terrà martedì 20 aprile a partire dalla ore 17 e sarà visibile su tutti i canali social Unicatt ed EngageMinds HUB, dopo l’introduzione della professoressa Guendalina Graffigna, Serena Barello e Mariarosaria Savarese – del Centro di ricerca della Cattolica – presenteranno dati e analisi sull’impatto che Covid19 ha avuto sui comportamenti di salute e sui consumi alimentari.

Dati che varranno analizzati e commentati da un parterre scientifico di alto livello, composto da Claudio Bosio, Ordinario di psicologia e presidente del Comitato Scientifico di EngageMinds HUB; Lorenzo Morelli, Ordinario di microbiologia e direttore del Distas dell’Università Cattolica, Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell’Irccs Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano e Andrea Ghiselli, Presidente Sisa.