Recupero da dimenticare per il MioVolley, sconfitta esterna contro Sport Club Parma (3-0)

Recupero non fortunato per lo S.G.A. MioVolley che nella serata di mercoledì 31 marzo cede in tre set davanti alle padrone di casa dello Sport Club Parma. Una prestazione in chiaro-scuro per la formazione piacentina che tiene testa solo a tratti alle parmensi.

Per lo starting six coach Anni schiera Bianchini al palleggio, Soda opposto, Galibardi e Ferri in banda, Nappa e Bossalini al centro con Passerini libero. Il primo set vede le ragazze del S.G.A. restare in scia alle formazione avversaria solo nella prima parte del parziale. La formazione parmense prende presto il largo e il doppio cambio palleggio opposto (Colombini-Moretti) in casa MioVolley non sortisce risultati: si chiude sul 25-14 in favore delle padrone di casa.

Il secondo set si apre con l’innesto di Cordani schierata in banda. Le ragazze S.G.A. sembrano subito più concentrate e il parziale si gioca punto a punto. Si arriva sul 17-19 quando Parma chiede un timeout che cambia l’inerzia del set: lo Sport Club si porta in vantaggio fino al 22-19. Un buon turno in battuta riporta sotto Galibardi e compagne sino al 23-22 ma il set si chiude sul 25-23.

Il terzo parziale vede le ragazze del MioVolley non concentrate come nel precedente: la squadra di casa conquista e mantiene sempre un buon margine che non consente alcun recupero: 25-19 il punteggio finale del set.

SPORT CLUB PARMA-S.G.A. MIOVOLLEY 3-0 (25-14; 25-23; 25-19)

S.G.A. MIOVOLLEY: Bianchini, Colombini, Soda, Moretti, Galibardi, Ferri, Cordani, Nappa, Bossalini, Passerini (L). NE: Favari. All. Anni