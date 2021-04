Riaprono dal 27 aprile i Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo di Storia Naturale

Riapriranno martedì 27 aprile a Piacenza, a seguito del passaggio della regione Emilia Romagna in zona gialla, i Musei Civici di Palazzo Farnese e il Museo di Storia Naturale.

“Finalmente – sottolinea l’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi – nel rispetto di tutte le misure di sicurezza, può essere restituita alla collettività la fruizione del nostro patrimonio storico, artistico e naturalistico. Un segnale di speranza che speriamo sia foriero di una ripartenza effettiva per l’intero comparto della cultura e dello spettacolo, in attesa di riprendere anche gli eventi serali e le iniziative collaterali che hanno riscosso un grande successo di pubblico”.

Palazzo Farnese sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 dal martedì alla domenica, mentre il Museo di Storia Naturale aprirà dalle 9.30 alle 12.30 dal martedì alla domenica, nonché nei pomeriggi del weekend dalle 15 alle 18. “Come indicato dal Decreto del Consiglio dei Ministri – prosegue l’assessore – nei fine settimana occorrerà prenotare l’ingresso in entrambe le strutture museali: sarà possibile farlo comodamente online, via e-mail o telefonicamente. Anticipo già che il 2 maggio, prima domenica del mese, si conferma l’opportunità dell’ingresso promozionale al costo di un euro: una bella occasione per valorizzare, ora che possiamo tornare ad accogliere i visitatori provenienti anche da fuori Comune, le nostre collezioni museali e la vocazione di Piacenza come città d’arte”.

Le prenotazioni via web si possono effettuare direttamente al link https://ticket.midaticket.it/ museicivicidipiacenza/Events .