Rifiuti stoccati abusivamente a Fiorenzuola, una denuncia dei carabinieri forestali

Una persona denunciata per illecita gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e il sequestro di un’ingente quantità di materiali stoccati abusivamente: è l’esito dell’operazione condotta dai Carabinieri Forestali in Val d’Arda. Una parte dei materiali era stata prelevata da cumuli già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi.

Continua l’attività di controllo dei Carabinieri Forestali nel settore dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi stoccati sul suolo. Questa volta sono stati i Carabinieri Forestali della Stazione di Fiorenzuola d’Arda ad intervenire in un’area degradata sul territorio comunale, rinvenendo un ingente quantitativo di rifiuti speciali.

Veicoli fuori uso, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti ingombranti, rifiuti domestici, rifiuti metallici, legnosi e plastici di vario genere sono i materiali trovati dai militari in parte stoccati in modo disordinato sul suolo ed in parte caricati su un autocarro provvisto di cassone a cielo aperto.

Sul posto è stato trovato un cittadino straniero che è stato identificato quale responsabile dello stoccaggio dei materiali inquinanti. L’area era già stata oggetto di accertamenti condotti dei Carabinieri Forestali nel mese di settembre 2020 e conclusi con il sequestro probatorio dei rifiuti a carico della medesima persona.

Sul posto è intervenuta, in supporto ai militari dell’Arma Forestale, anche una pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda.

Oltre che per il reato di gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già pendente a suo carico, la persona è stata segnalata all’autorità Giudiziaria anche per il reato di violazione di sigilli ai sensi dell’art. 349 del Codice Penale. I rifiuti rinvenuti, compreso il camioncino con il suo carico, sono stati sottoposti a sequestro.