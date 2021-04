“Rinviata all’8 maggio la manifestazione in difesa dell’ospedale di Castello”

“Alla luce dell’allerta meteo gialla prevista per la giornata di domani, ci vediamo costretti a rinviare la manifestazione in difesa dell’Ospedale di Castel San Giovanni, a sabato 8 maggio, alle ore 11 nel parcheggio del nosocomio”.

Ad annunciarlo la Lega che aveva promosso la mobilitazione per dire “no al depotenziamento” del nosocomio castellano. Una protesta – aveva spiegato il Carroccio – “per esprimere tutto il nostro disappunto rispetto alle recenti scelte dell’Ausl di Piacenza, in particolare per quanto concerne il trasferimento del reparto di riabilitazione presso l’Ospedale di Fiorenzuola, per svolgere lavori di ristrutturazione del reparto di Cardiologia, senza alcun tipo di preavviso.

Fratelli d’Italia “Bene l’incontro tra il sindaco Fontana e il dg Baldino” – “Il circolo di Fratelli d’Italia di Castel San Giovanni – si legge in una nota – apprende con estrema soddisfazione dell’esito positivo dell’incontro tra il Sindaco Lucia Fontana e il Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza, Ing. Luca Baldino, in merito all’annosa questione del rischio di depotenziamento dell’ospedale castellano. Il Direttore Generale ha garantito, infatti, l’erogazione di fondi che serviranno, oltre che alla ristrutturazione del reparto di cardiologia, anche alla realizzazione di un reparto fondamentale quale quello della sub intensiva”.

“Il Sindaco Fontana, da sempre in prima linea nella difesa della nostra struttura ospedaliera – prosegue Fratelli d’Italia -, ha reso noto che l’ing. Baldino illustrerà direttamente al Consiglio Comunale progetti e relative tempistiche. Il processo di ristrutturazione che interesserà il nostro ospedale apporterebbe, a detta dei Dirigenti AUSL, un surplus in termini di qualità del servizio erogato. Il circolo castellano di Fratelli d’Italia plaude all’azione del Sindaco Fontana e assicura che continuerà a vigilare affinché la struttura ospedaliera possa sempre più mostrarsi adeguata ed in linea con i tempi per assicurare il diritto alla salute e alla cura dei pazienti, a partire da quelli della Val Tidone”.