Rissa tra giovani con bastoni e cutter nella piazzetta di via Negri a Piacenza, due feriti.

Sul posto tre volanti della questura, i sanitari del 118 e l’ambulanza della Croce Rossa.

Foto 3 di 3





Secondo le prime ricostruzioni nel tardo pomeriggio del 24 aprile la piazzetta di via Negri è stata teatro di una rissa tra ragazzi, che dai toni accesi sarebbero passati alle mani: un giovane di 23 è stato colpito con bastonate e gli sarebbe stata scagliata addosso anche una bicicletta.

Le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita. Meno gravi le condizioni di un altro giovane, di 18 anni, raggiunto alla schiena dalla lama di un cutter, provocando delle ferite superficiali. Entrambi sono stati condotti al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso, la polizia sta sentendo testimoni per risalire ai responsabili.

IN AGGIORNAMENTO