Rivendevano merce rubata dai magazzini in cui lavoravano: 4 ordinanze di custodia cautelare

Rubavano, per poi rivenderli, cellulari, vestiti, profumi e altri oggetti dai magazzini della logistica dove lavoravano: 4 ordinanze di custodia cautelare.

L’indagine, avviata nel mese di maggio 2019 sino al dicembre del 2019, è stata portata avanti dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con il coordinamento del Sostituto Procuratore Matteo Centini: grazie alle analisi tecniche effettuate su telefoni e utenze – spiegano i militari -, è stato possibile accertare che i quattro, in prevalenza dipendenti della logistica, nell’orario di lavoro, dopo essersi impossessati di svariata merce stoccata all’interno del magazzino, la avrebbero rivenduta a ricettatori del luogo per la successiva immissione nel mercato clandestino.

Nel corso dell’indagine – informano i carabinieri -, sono stati rinvenuti e sequestrati vari oggetti hi-tech, cellulari, computer, capi di abbigliamento e profumi di importanti marche nazionali ed esteri per un valore complessivo di 26mila euro circa. “L’inchiesta – continuano i militari di Fiorenzuola -, basata sulle chiare conversazioni di messaggistica intercorse tra gli indagati, ha consentito di dimostrare ed acclarare che gli stessi erano impegnati in attività di ricettazione e vendita di oggetti provento di reato, considerato anche che il prezzo applicato a questi prodotti, nella maggior parte nuovi e senza scatola, non era in linea con il mercato corrente”.

Ecco perchè, nelle prime ore del 19 aprile 2021, a Piacenza e provincia, i carabinieri del Comando Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d’Arda hanno dato esecuzione a quattro ordinanze di misure cautelari applicative dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con frequenza tri-settimanale, emesse dal GIP del Tribunale di Piacenza, su richiesta della Procura della Repubblica piacentina, nei confronti delle 4 persone ritenute responsabili – a vario titolo e in concorso tra loro – di “furto aggravato e ricettazione”.