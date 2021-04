A Rivergaro (Piacenza) 170 piantine in ricordo delle vittime del covid.

“Come anticipato a settembre – si legge in una nota del Comune di Rivergaro – durante l’iniziativa svolta in Piazza Paolo per ringraziare e premiare le istituzioni, gli esercenti e le associazioni che hanno aiutato e sostenuto la comunità rivergarese durante la fase più acuta del 2020 dell’emergenza Covid, l’Amministrazione ha voluto piantumare circa 170 piantine in ricordo delle vittime rivergaresi del Covid-19”.

“Queste piante – sottolinea il Sindaco di Rivergaro Andrea Albasi – sono dedicate a tutti coloro che non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri familiari. Vogliamo ricordare chi non c’è più e le sofferenze che le famiglie hanno attraversato, con questo segno tangibile sinonimo di resistenza e di speranza”.

“Per condividere questo progetto con i rivergaresi – precisano dall’Amministrazione – abbiamo coinvolto i Consigli di Frazione che hanno collaborato nell’individuazione di alcune aree pubbliche simboliche per le nostre frazioni. Le piantine sono state posizionate in aree pubbliche del territorio abitualmente di passaggio per i cittadini, tra cui: la scuola primaria di Rivergaro, l’area verde di Cisiano, il parco di via Monti a Niviano e i giardini di via Pertini di Pieve Dugliara.