Rivergaro, i parrocchiani chiedono il ritorno di don Lusignani “Senza di lui ci stiamo spegnendo”

“Senza il nostro don Giuseppe la comunità si sta sgretolando e noi ci stiamo spegnendo”.

Un gruppo di parrocchiani di Rivergaro, che ha raccolto il sentire di una intera comunità pastorale, con un accorato appello chiede il ritorno di don Giuseppe Lusignani, dal 2010 parroco di Pieve Dugliara (a lui erano affidate anche le comunità di Niviano, Suzzano, Bassano, Ottavello, Roveleto Landi, Rallio di Montechiaro e Rivergaro, dopo la morte nel 2020 di don Giovanni Cordani) e destinato dal vescovo alla parrocchia cittadina di Nostra Signora di Lourdes, nella quale è entrato da pochi giorni come successore di don Paolo Camminati, scomparso a causa del covid. “Il buon pastore vive per le sue pecore e le sue pecore vivono per il buon pastore – scrivono -; insieme eravamo qualcosa e da soli non siamo più niente”. Per aderire alla petizione è possibile scrivere alla mail: petizionedongiusepperivergaro@ gmail.com.

Di seguito il testo della lettera.

– – – –

La presente lettera è scritta a cuore aperto dalle comunità di Rivergaro, Pieve Dugliara e Niviano per portare a conoscenza dei lettori del quotidiano Piacenza Sera il nostro stato d’animo per quella che riteniamo lecito definire una decisione davvero sbagliata. Ci riferiamo al trasferimento del nostro parroco, don Giuseppe Lusignani, alla parrocchia di Nostra Signora di Lourdes. La notizia ci è arrivata il 5 febbraio, giorno della festa di Sant’Agata, patrona di Rivergaro. Quel pomeriggio in chiesa erano riuniti i membri di tutte le nove parrocchie del comune di Rivergaro pronti a festeggiare insieme al vescovo. Purtroppo, però, quella che doveva essere la celebrazione di una festa per il nostro paese si è trasformata in un momento nefasto dove gli occhi di tutti i parrocchiani si sono velati di lacrime.

In verità, la comunità di Rivergaro ha iniziato a versare lacrime già dal 7 marzo del 2020, giorno in cui è venuto a mancare don Giovanni Cordani a causa del covid 19. Da quel momento in poi il nostro don Giuseppe ha rappresentato l’unico collante e sostegno per tutta la comunità pastorale. Ha preso sulle sue spalle il peso della responsabilità di tenere insieme tante pecorelle che, in tempo di pandemia e di lock down, erano a dir poco smarrite impaurite e disorientate. E questo peso, il nostro don Giuseppe, lo ha sostenuto davvero bene, con la forza della determinazione e della fede che lo contraddistingue.

In una manciata di giorni ha approntato le attrezzature necessarie a trasmettere in diretta instagram e youtube le lodi mattutine e le messe che venivano celebrate nelle nostre chiese deserte. Ha creato una web radio dove tutti i giorni trasmetteva il suo messaggio alla comunità. Tutte le sere, tramite whatsapp, inviava la preghiera da recitare in famiglia. Inoltre, grazie alla piattaforma meet, ha ripreso gli incontri di catechismo per poter restare vicino anche a tutti i bambini della parrocchia. Insomma, non ci ha lasciati mai soli. E così, piano piano, siamo ritornati ad una quasi normalità e ci era persino tornata la voglia di stare insieme ed essere nuovamente comunità. Abbiamo celebrato i sacramenti di iniziazione cristiana dei nostri ragazzi che avevamo dovuto rinviare, ma anche tanti, davvero troppi, funerali. Abbiamo pianto la scomparsa di tanti nostri amici e fratelli e c’era sempre il nostro don Giuseppe a confortarci e sostenerci.

Per questo il giorno in cui il vescovo ci ha comunicato la sua decisione, siamo rimasti increduli e attoniti; ed ancora lo siamo. Questo stato d’animo non riguarda soltanto i fedeli di Pieve Dugliara ma, in egual misura, i fedeli di ogni parrocchia di Rivergaro. Questa coesione è dovuta al fatto che, da oltre un anno, il nostro don Giuseppe ha portato avanti, con grande fede entusiasmo e fatica, ed in accordo con le indicazioni della diocesi, un cammino rivolto all’unità pastorale. Ci siamo tutti sentiti parte di un progetto importante nel quale le singole realtà ed individualità sono state superate nell’ottica di una visione più grande di unione e di condivisione.

Chi è per noi don Giuseppe? È il buon pastore. Nel senso pieno della parola! Una guida spirituale ed intellettuale, un vero testimone di fede, un amico in ogni momento sia di gioia che di difficoltà, attento e critico al momento opportuno. È riuscito a richiamare alla fede anche chi aveva smarrito la strada grazie alla testimonianza vera e semplice della sua vita vissuta secondo le parole del vangelo. Undici anni fa, al suo arrivo a Pieve, la realtà parrocchiale era completamente diversa. In tutti questi anni il nostro don Giuseppe ha costruito una comunità viva e vitale, fatta di relazioni condivisioni e preghiera. Abbiamo percorso tanta strada insieme e non solo in senso figurato ma anche percorrendo a piedi le vie dei cammini spirituali coinvolgendo anche i più piccoli. Ed è proprio ai nostri ragazzi che la sua presenza manca di più, perché sono loro che hanno più bisogno di un riferimento a cui rivolgersi per il loro cammino di fede.

La presenza del nostro don Giuseppe ci ha arricchiti sotto tutti i punti di vista: ha condiviso con noi la sua cultura attraverso tanti cicli di formazione, con i viaggi culturali, con le conferenze su tematiche di fondamentale importanza per vivere nel mondo custodendone i valori le bellezze e le diversità. Sono mille i motivi per cui vogliamo che ritorni da noi, ma il più importante è questo: senza il nostro don Giuseppe la comunità si sta sgretolando e noi ci stiamo spegnendo. Il buon pastore vive per le sue pecore e le sue pecore vivono per il buon pastore; insieme eravamo qualcosa e da soli non siamo più niente.