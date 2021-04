Rottura del legamento crociato: stagione finita per Pietro Crotti

Si chiude purtroppo in anticipo la stagione di Pietro Crotti.

Come comunica il Fiorenzuola, a seguito degli esami strumentali effettuati dopo l’infortunio subìto durante la gara contro il Rimini il giovane classe 2002 ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. “Da parte di tutta la società rossonera e del gruppo squadra – si legge nella nota – il più sincero e caloroso in bocca al lupo a Pietro per il suo recupero”.