Russell operato all’anca negli Usa, da valutare i tempi di recupero

AARON RUSSELL OPERATO NEGLI STATES

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza comunica che l’atleta Aaron Russell è stato sottoposto a intervento chirurgico per la risoluzione definitiva del problema all’anca che lo ha condizionato in questo finale di stagione.

L’operazione, perfettamente riuscita, è stata eseguita nella clinica di Vail in Colorado dall’equipe medica guidata dal dott. Marc J. Philippon, chirurgo luminare in questo campo.

I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni, nel frattempo il giocatore resterà negli States in attesa di iniziare il percorso riabilitativo per il ritorno sui taraflex della SuperLega

In questa annata sportiva Aaron Russell è risultato uno dei migliori atleti del campionato, dando sempre un contributo importante alla squadra. Per lo schiacciatore americano, inoltre, la stagione 2020/2021 è risultata essere quella più prolifica da quando gioca in Italia con ben 357 punti realizzati in 22 partite.