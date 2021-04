Salieri (Assigeco): “Contro Pistoia voglio una partita gagliarda”

“Contro Pistoia dovremo disputare una partita gagliarda e avere il controllo dei ritmi”. Così coach Stefano Salieri presenta il match dell’Assigeco Piacenza sul parquet del Campus di Codogno contro la Giorgio Tesi Group (palla a due domenica 25 aprile alle 18 con diretta streaming su LNP Pass).

Il coach biancorossoblu entra poi nel dettaglio del match: “Pistoia è una squadra di grossa taglia e molta esperienza. Hanno giocatori che sanno gestire bene tutte le situazioni. Giocano molto bene il pick ‘n roll e cercano di appoggiare spesso la palla dentro l’area per sfruttare il vantaggio fisico. La chiave sarà certamente l’aggressività che dovremo riuscire a mettere sin dalla palla a due e la nostra capacità di non adeguarci al loro modo di impostare la partita”.

Il Direttore Sportivo Alessandro Pagani inquadra così la seconda fase del campionato: “Finalmente torniamo a giocare dopo quasi un mese di assenza dal parquet, non certo per volere nostro, ma a causa di un calendario molto spezzettato. Abbiamo cercato di ricaricare le energie per affrontare al meglio questo gironcino. Sappiamo di partire già in salita, portandoci dietro due soli punti e per questo dobbiamo fare subito risultati positivi per rincorrere i playoff. Raggiungerli sarebbe un traguardo storico per questo club e una grande soddisfazione per i ragazzi che hanno disputato una stagione al di sopra di qualsiasi aspettativa”.

Aggiornamenti in diretta su tutti i profili social di UCC Assigeco Piacenza saranno garantiti nel corso della partita. La gara sarà trasmessa in diretta streaming per gli abbonati LNP Pass. Commenti e collegamenti in diretta su Radio Sound: FM 94.6 e 95.0.