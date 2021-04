Sconfitta netta per la Volley Academy contro GioVolley (0-3)

Gara caratterizzata da alti e bassi quella giocata dalle ragazze della Volley Academy Piacenza in casa del GioVolley (Serie B2). Alla fine il risultato è impietoso, con la vittoria per 3-0 per le padrone di casa.

LA PARTITA – GioVolley ancora in lotta per il quarto posto, mentre la VAP fa un po’ di turnover in vista del derby in under 19 regionale contro la Pallavolo Alsenese. Le ospiti partono forte e, con un buon servizio, mettono in difficoltà la ricezione avversaria che fatica a rigiocare con continuità. La differenza nella gestione del gesto d’attacco fa però la differenza e in questo il GioVolley è superiore. Nel secondo set riparte meglio la LTP VAP che controlla il secondo parziale fino alla fine, quando il GioVolley approfitta di un paio di errori difensivi di troppo da parte delle ragazze di coach Sazzi per aggiudicarsi il parziale.

Nel terzo ed ultimo set le piacentine sono un po’ scariche, mancano di grinta e faticano a reagire all’offensiva della Wimore. I cambi nel finale le rimettono in corsa, ma è ormai tardi per recuperare il largo svantaggio accumulato.

WIMORE GRISSINBON GIOVOLLEY – LTP VOLLEY ACADEMY PC 3-0 (25-16; 25-23; 25-18)

Wimore Giovolley: Borghi 12, Ronzoni (L1), Zanoni 3, Vasi (L2), Grisendi, Camurri 3, Sghedoni (C), Ferrari 10, Sazzi 3, Arduini 15, Magnani, Lombardini 2, Bertolini.

Allenatori: Aleotti – Davoli

LTP Volley Academy Piacenza: Marchetti 4, Zlatanov 5, Kraja 7, Masotti 6, Cecchini 4, Sabatelli 4, Nicolini 4, Boselli (L1), Romanin, Sesenna (C) 3, Camurri 1, Cicola 2, Crisafulli (L2).

Allenatori: Sazzi – Chiodaroli