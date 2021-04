Scontro all’incrocio a Pontenure, tre feriti

Scontro tra un’Audi A3 e una Ford Fiesta a Pontenure nel primo pomeriggio del 15 aprile. La violenta collisione tra le due vetture è avvenuta all’altezza di un incrocio lungo la tangenziale.

Sul posto sono giunti i soccorsi del 118 con le ambulanze della Pubblica San Giorgio, Croce Rossa Roveleto di Cadeo più l’auto infermieristica di Cadeo: sono tre i feriti fortunatamente non in maniera grave che sono ricorsi alle cure, mentre altri due occupanti non hanno riportato traumi seri.

Sul luogo del sinistro sono giunti anche i vigilid del fuoco per la messa in sicurezza e una pattuglia della polizia stradale per i rilievi.