Scontro fra due auto a San Nicolò, giovane ferito

E’ di un giovane ferito il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio del 16 aprile in via Piacenza a San Nicolò.

Coinvolte due vetture, una Fiat 500 e una Fiat Multipla, che si sono scontrate per cause in corso di accertamento. A riportare le conseguenze più serie il 30enne alla guida della 500, soccorso dai sanitari, intervenuti con le ambulanze della Croce Rossa di Piacenza e Rottofreno insieme ai vigili del fuoco di Piacenza, e condotto al pronto soccorso. Praticamente illesa invece la conducente della Multipla.

Dei rilievi si occupano i carabinieri di San Nicolò.