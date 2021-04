Scontro in A1 all’altezza di Alseno, un ferito grave. Lunghe code

Grave incidente nella serata del 21 aprile nel tratto piacentino dell’autostrada A1.

E’ accaduto intorno alle 21.30 al chilometro 80 in direzione sud, all’altezza di Alseno. Secondo quanto si è appreso, lo scontro ha coinvolto due auto e un mezzo pesante; sul posto sono intervenuti i soccorsi con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Cortemaggiore e l’auto infermieristica del 118 da Fiorenzuola, insieme all’eliambulanza decollata da Brescia e ai vigili del fuoco. Ferito in modo grave il conducente di una delle vetture, un uomo di 44 anni, trasportato in volo all’ospedale Maggiore di Parma.

L’incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione, con una coda fino a 4 km tra Fiorenzuola e Fidenza.