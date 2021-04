Scontro tra un’auto e un furgoncino sulla Statale 45 nella mattinata di giovedì 15 aprile.

L’impatto è avvenuto all’altezza del bivio per Settima Minore: secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale Bassa Val Trebbia e Val Luretta – presente sul posto anche il comandate Paolo Costa – i due mezzi erano entrambi provenienti da Rivergaro in direzione Piacenza: l’auto, una Peugeot, mentre stava eseguendo una svolta a sinistra per Settima Minore è entrata in rotta di collisione con il furgoncino, un Mercedes, intento ad eseguire un’operazione di sorpasso senza accorgersi della manovra del veicolo che lo precedeva. Dopo lo scontro, il furgoncino ha sbandato terminando la propria corsa a lato della carreggiata, ribaltato su un lato della fiancata.

L’uomo alla guida del furgoncino, un 23enne, è stato estratto dall’abitacolo dai carabinieri del Radiomobile di Piacenza, attivati, mentre erano impegnati in un vicino posto di controllo a Quarto, da alcuni automobilisti di passaggio sulla Statale 45. I militari hanno spaccato il finestrino del mezzo con un coltello rompivetro ed estratto il giovane, rimasto ferito: non sarebbe in pericolo di vita.

Per i soccorsi è intervenuta l’automedica del 118 e l’ambulanza della pubblica assistenza di Rivergaro. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Rivergaro, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di ricollocare il furgone ribaltato sulla sede stradale: per consentire l’operazione è stato temporaneamente chiuso al traffico il tratto di Statale 45 interessato. La viabilità è stata ripristinata e al momento si viaggia a senso unico alternato.

VIDEO – INCIDENTE SULLA STATALE 45, INTERVENGONO I VIGILI DEL FUOCO