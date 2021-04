Un ragazzo di 27 anni a bordo di uno scooter è stato investito da una Renault Clio in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, nei pressi della rotatoria con via X Giugno, nel primo pomeriggio del 6 aprile.

Nell’impatto, molto violento, è andato in frantumi il vetro del parabrezza della vettura. Il conducente del mezzo a due ruote ha riportato serie ferite ed è stato subito soccorso da un medico di passaggio. In pochi minuti sul posto anche un’ambulanza della Croce Rossa che ha condotto il ferito al pronto soccorso cittadino: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

Foto 2 di 2



Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo sono intervenuti gli agenti della polizia locale.