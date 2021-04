Scontro tra scooter e una bicicletta: ciclista ferito

Scontro tra scooter e una bici nella prima mattinata del 14 aprile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7:50, sulla strada provinciale 10r all’intersezione col Ponte trebbia, alle porte di San Nicolò (Piacenza). Ad avere la peggio è stato il ciclista, rimasto ferito in seguito allo scontro. Per soccorrerlo, sul posto si è recata un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza, mentre per ricostruire la dinamica di quanto successo è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta.