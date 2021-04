Weekend a due volti a Piacenza: sereno o poco nuvoloso sabato; peggiora domenica, con cielo nuvoloso per gran parte della giornata e possibili deboli nevicate sopra i 1300 metri.

Le temperature rimarranno ancora piuttosto basse, in linea con quelle registrate negli ultimi giorni: sabato 17 aprile – le previsioni Arpae – le minime del mattino saranno comprese tra 0 gradi sui rilievi e i 4 gradi in pianura, mentre le massime pomeridiane tra i 7 gradi sui rilievi e i 14 gradi in pianura.