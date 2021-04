Si allunga di oltre 200 metri la pista ciclabile in via Boselli. Tassi “Più sicurezza per le bici”

Un intervento particolarmente atteso, quello concluso nei giorni scorsi a Piacenza nel tratto di via Boselli tra la rotonda di corso Europa e via Bubba: sul lato sud della via è stato costruito un nuovo tratto di pista-ciclopedonale, largo 2.5 metri e lungo oltre 200 metri, pavimentato in conglomerato bituminoso e con cordoli in granito. Sul lato nord, invece, è stato realizzato un nuovo tratto di marciapiedi, della lunghezza di circa 65 metri, sempre nei pressi della rotatoria di corso Europa.

“Il tratto di pista ciclopedonale – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – consente di prolungare il percorso ciclabile già presente su corso Europa e via Rigolli, garantendo maggiore sicurezza per la percorrenza delle bici. Allo stesso modo, il nuovo marciapiedi collega due tratti già esistenti agevolando la fruizione da parte delle persone a piedi. Quello concluso è un intervento significativo, per cui ringrazio la collaborazione preziosa di uffici e tecnici comunali, che va nell’ottica di rendere la nostra città più sicura, aumentando al contempo il decoro urbano”.