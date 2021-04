Si bloccano le portiere dell’auto con all’interno il bimbo di un anno, l’elettrauto scongiura il peggio

Si bloccano le portiere dell’auto con all’interno un bimbo di un anno, ma il tempestivo intervento dell’elettrauto ha scongiurato il peggio.

E’ accaduto a Castelsangiovanni (Piacenza) in via XXIV Maggio, dove una mamma ha lasciato accidentalmente la chiave all’interno del veicolo che si è chiuso. All’interno era rimasto il piccolo figlio di un anno: la donna ha dato subito l’allarme e il tempestivo intervento sul posto di un elettrauto ha risolto la situazione. Il bambino sta bene e non è stato necessario alcun intervento sanitario. Sul posto si è recata la pattuglia dei carabinieri di Castello.