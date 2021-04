Da un lato il sindacato autonomo Si Cobas, in mezzo le forze dell’ordine, e dall’alto lato della strada la Camera del Lavoro di Piacenza.

E’ il presidio dei lavoratori mobilitati dal Si Cobas non per protestare contro un datore di lavoro o contro un’azienda che non rispetta i contratti, ma contro un altro sindacato, la Cgil.

Nelle foto la manifestazione iniziata nella prima mattinata con slogan e cartelli contro il sindacato confederale.

I militanti della Cgil si sono schierati all’esterno della Camera del Lavoro di via XIV Maggio indossando le pettorine rosse.

La contesa tra le organizzazioni di lavoratori è scoppiata dopo la conclusione fallimentare della vertenza FedEx-Tnt, con la multinazionale della logistica che ha deciso di abbandonare e chiudere lo stabilimento di Piacenza che occupava in subappalto circa 280 lavoratori.

Le accuse del Si Cobas con l’utilizzo di audio “rubati” ai sindacalisti Cgil che non hanno condiviso la linea di contrapposizione dura degli autonomi sono sfociate nella manifestazione odierna.

Dall’altro lato la Cgil, affiancata da Cisl e Uil, ha sostenuto che la tutela dei lavoratori non si fa attraverso la contrapposizione tra sindacati.

