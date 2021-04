Spunta una granata al parco della Galleana, intervengono gli artificieri del Genio Pontieri

La nota stampa

Doppio intervento a distanza di poche ore per gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri per la neutralizzazione di due ordigni bellici.

Gli specialisti del Genio Pontieri dopo essere intervenuti ieri a San Giorgio Piacentino, in mattinata hanno provveduto a neutralizzare un ordigno bellico rinvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso il parco della Galleana dove erano presenti gli agenti della polizia di stato e della Municipale che avuta la segnalazione hanno fatto scattare il protocollo che prevede la delimitazione dell’area e la comunicazione alla Prefettura che, a sua volta, ha richiesto l’intervento degli artificieri dell’Esercito. Nel frattempo il parco è stato chiuso.

Gli artificieri, arrivati questa mattina sul posto, hanno messo in sicurezza l’ordigno, che nella fattispecie era una granata d’artiglieria perforante scoppiante da 47 millimetri di fabbricazione italiana, e lo hanno trasportato in sicurezza in un terreno limitrofo dove è stato fatto brillare.

Alle operazioni era presente un’ambulanza con l’assetto sanitario della Croce Rossa di Piacenza

Questi ritrovamenti avvengono quotidianamente e nonostante il trascorrere degli anni i residuati bellici sono potenzialmente ancora letali e per questa ragione, chiunque rinvenga un oggetto che possa essere un ordigno non deve toccarlo ma deve subito allertare le Forze dell’Ordine.