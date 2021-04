Stefano Barilli, aperto fascicolo per istigazione al suicidio

La Procura della Repubblica di Lodi ha aperto un fascicolo a carico di ignoti con l’ipotesi di istigazione al suicidio, in relazione al ritrovamento del cadavere decapitato, sabato scorso, nelle acque del fiume Po a Caselle Landi, nel Lodigiano.

A spiegarlo – come riporta l’Ansa – il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro. Nonostante la madre di Stefano Barilli, il 23enne scomparso dalla sua casa di Piacenza l’8 febbraio scorso, abbia riconosciuto sul cadavere cicatrici compatibili con quelle che aveva suo figlio, la Procura di Lodi, per stabilire con certezza che quel cadavere appartenga proprio al 23enne, attende l’esecuzione del test del Dna, per il quale ha già incaricato un genetista.

Nell’ultima puntata della trasmissione di Italia 1 “Le Iene” è andata in onda una intervista (IL VIDEO), realizzata alcune settimane fa, nel corso della quale la madre di Stefano ha raccontato di aver notato un forte cambiamento nel carattere del figlio, apparentemente dopo essersi avvicinato a presunti “guru del web”. Il 23enne piacentino si è allontanato da casa tra il 7 e l’8 febbraio: era appena rientrato a Piacenza dopo un periodo trascorso in Svizzera, un viaggio – secondo quanto da lui riferito alla madre – con l’obiettivo di cercare un finanziamento, non ottenuto, per una nuova startup. Stefano avrebbe cancellato ogni cosa sul computer e sul cellulare, portandosi via solo la Sim, un hard disk, cambi di biancheria e il dizionario di tedesco, lingua che aveva cominciato a studiare da autodidatta.