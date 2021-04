Steriltom a fianco dell’asilo di Casaliggio “Bene della comunità”

Un gesto di solidarietà che diventa anche un esperimento di welfare aziendale: è il frutto dell’intesa inedita, tra l’asilo parrocchiale di Casaliggio e la Steriltom, da 30 anni attiva nella frazione di Gragnano, con il supporto dell’amministrazione comunale, che consentirà al servizio educativo di ricevere 15mila euro per tre anni (rinnovabili per altri 3) e per l’azienda di avere a disposizione un paio di posti per i figli dei dipendenti, sia della ditta stessa che delle realtà in appalto che operano nel sito produttivo.

L’accordo è stato siglato in Comune, alla presenza del sindaco Patrizia Calza, di don Artemio Bonzanini, parroco di Casaliggio e Dario Squeri di Steriltom. L’azienda ha colto l’appello del parroco nei mesi scorsi: la crisi ha portato a un calo delle iscrizioni nell’asilo, che ha superato i 90 anni di attività. Dei 23 posti disponibili al nido, ne sono occupati 12; la materna potrebbe accogliere 50 bambini, al momento ne sono presenti 33.

“E’ un servizio che la parrocchia dà alle famiglie, ma che al tempo stesso serve anche alla parrocchia – spiega don Artemio -, perché consente di stabilire un contatto diretto con le famiglie, che resta nell’arco degli anni. L’asilo aiuta a creare comunità”. “Steriltom è presente sul territorio da 30 anni, abbiamo ritenuto fosse nostro dovere – interviene Dario Squeri – dare aiuto a un’attività educativa di valore che opera sul nostro territorio. Stiamo attraversando una fase difficile, che è possibile superare mettendo insieme le forze, quelle pubbliche e quelle private. È un modo di essere azienda, che sposa l’attività economica e le esigenze del territorio. Questo accordo ci consente inoltre di attivare una forma di welfare aziendale nei confronti dei nostri dipendenti, i cui figli potranno avere accesso a due posti all’asilo, senza costi aggiuntivi coperti dal contributo annuale”. “Avranno accesso a questa opportunità – aggiunge Alberto Squeri – anche i dipendenti delle ditte in appalto, perché contribuiscono in ugual misura alla vita aziendale in modo continuativo”.

Una cifra concordata in realtà consentirà di mettere a disposizione anche un ‘avanzo’, che la parrocchia potrà destinare alla calmierazione di rette in famiglie in difficoltà. Qualora nessun dipendente Steriltom faccia richiesta, la quota resterà interamente nella disponibilità della struttura che la utilizzerà sempre per lo stesso scopo. Il sindaco di Gragnano Patrizia Calza sottolinea l’importanza della decisione presa da Steriltom, “azienda che ha deciso di mettersi in gioco per aiutare il territorio, in un sistema pubblico/privato presente da moltissimi anni, come sanno bene le famiglie gragnanesi. Questo accordo non fa venire meno gli obblighi del Comune di Gragnano: l’asilo di Casaliggio è tra le strutture in convenzione, alla quale possono avere accesso i bimbi del paese, con rette calcolate in base all’indice Isee”.