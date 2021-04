Strategie di investimento: non si arresta il successo dei segnali di trading tra gli utenti

Il trading online, da qualche anno a questa parte, sta vivendo un vero e proprio boom. Per avere un’idea della portata di questo fenomeno basta considerare che rispetto al 2019 il numero di broker e piattaforme che offrono servizi di questo tipo è praticamente raddoppiato e che, stando ai numeri forniti dall’Annuario del Trading Online Italiano, gli investitori che si dedicano alle negoziazioni digitali nel nostro paese sarebbero ben più dei 6 milioni certificati nel 2018.

Da questo punto di vista è però importante sottolineare che non tutti gli investitori sono professionisti della finanza: al loro fianco infatti troviamo tanti, tantissimi appassionati, che si dilettano giorno dopo giorno con la compravendita di asset e che, spesso e volentieri, sono a caccia di consigli, suggerimenti e strategie. Ecco dunque spiegato il grandissimo successo associato ai segnali di trading, strumenti presenti in molte piattaforme digitali che aiutano l’investitore a capire come operare nel mercato finanziario e come orientarsi tra i tanti asset che ogni giorno vengono comprati e venduti all’interno delle borse di tutto il mondo.

Come fare previsioni finanziarie

Per spiegare in maniera più dettagliata cosa siano i segnali di trading è utile chiarire che ne esistono di diversi e, in certi casi, addirittura di discordanti. Infatti ogni singola società di analisi studia il mercato ricorrendo a notizie, dati e competenze specifiche, tirando fuori quello che è il suo miglior risultato possibile. I segnali di trading dunque non sono previsioni esatte al 100%, quanto piuttosto consigli forniti da professionisti che ogni giorno analizzano il mercato ed il suo andamento.

Da questo punto di vista è importante ricordare che lo stesso concetto di “previsione finanziaria” ha molto più a vedere con lo studio del passato che con la capacità irrazionale di immaginare il futuro in anticipo. Questo genere di analisi infatti tende a studiare tutti quei fattori che di solito incidono sull’aumento o sulla decrescita di valore di un asset e/o di uno strumento finanziario. Fattori che possono essere legati tanto alla storia dell’azienda in questione, quanto a scenari politici o economici molto più grandi. A ciò si aggiunga che i segnali di trading non hanno la stessa valenza nel tempo: si tratta di consigli e strategie che vengono fornite spesso e volentieri in tempo reale e che, di conseguenza, devono essere seguiti al più presto.

Difendersi dalle truffe

Purtroppo il mondo dei segnali di trading conosce anche delle distorsioni. Alcuni siti infatti utilizzano la dicitura “segnali di trading” per riempire i propri utenti di promesse e sogni irrealizzabili. L’obiettivo di queste realtà è quello di ottenere i dati personali della propria utenza, al fine di realizzare delle truffe online più o meno gravi: si va infatti dal semplice utilizzo dei dati di cui sopra per fine di marketing a dei veri e propri furti digitali. Purtroppo la portata di questo fenomeno è davvero molto vasta e, stando alla Consob, il numero dei reati in rete è cresciuto di circa il 30% negli ultimi anni.

Detto questo esistono delle strategie che possono aiutare anche i trader meno esperti a difendersi e che sono tutto sommato di semplice applicazione. Per seguire soltanto segnali di trading seri ed affidabili infatti è necessario ricorrere soprattutto al buon senso: ciò vuol dire ad esempio diffidare da tutte quelle promesse che sembrano semplicemente troppo belle per essere vere. Inoltre è consigliabile studiare lo storico del sito che si sta consultando: se ha alle spalle anni di segnali credibili e di operazioni finanziarie profittevoli, è corretto pensare che anche le sue strategie presenti e future saranno affidabili.