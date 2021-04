Strattona un tassista per portagli via il cellulare, arrestato

Strattona un tassista per portagli via il cellulare, in manette un uomo di 32 anni, con precedenti.

Il fatto è avvenuto verso le 22 del 7 aprile, in via Pietro Cella a Piacenza. Il 32enne, un cittadino italiano residente in provincia, aveva preso un taxi insieme a una ragazza e, al termine del servizio, si era rifiutato di pagare la corsa. Il tassista ha preso il cellulare per chiamare le forze dell’ordine, ma il 32enne ha tentato di strapparglielo di mano, storcendogli il braccio per poi allontanarsi.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato dalla polizia, ora si trova in stato di custodia in carcere. La donna che era con lui a bordo del taxi è stata invece considerata estranea ai fatti.