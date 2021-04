Successo per il webinar su blockchain e intelligenza artificiale di Confapi

“Non è un’innovazione del futuro, ma uno strumento del presente”. Così Demetrio Migliorati definisce la blockchain: è lui l’ospite d’onore del webinar intitolato appunto “Blockchain e intelligenza artificiale” promosso da Confapi Industria Piacenza e Centodieci con Banca e Fondazione Mediolanum.

L’incontro si è svolto l’altro pomeriggio ed è stato particolarmente seguito dagli associati che hanno avuto a disposizione degli ospiti preparati in questo ambito: Migliorati è head of innovation di Banca Mediolanum e a lui è spettato spiegare i benefici e i vantaggi che la blockchain assicura anche in termini di competitività al mondo imprenditoriale.

“In realtà nelle aziende c’è molta più conoscenza di questi strumenti di quanto ci si aspetti – chiarisce subito Migliorati – in Italia in particolare c’è molto know- how al riguardo: basti pensare che sono cento le banche del nostro sistema bancario che già lavorano con una infrastruttura tecnologica simile alla blockchain. Di fatto parlare di innovazione del futuro non è esatto: la blockchain è a tutti gli effetti uno strumento del presente già utilizzato in diversi settori”.

A Luigi Telesca, cofounder e ceo di Trakti Ltd e ceo di Exrade srl, è spettato il compito di evidenziare come “sia la tecnologia blockchain sia gli smart contract permettano di automatizzare procedure e pagamenti: questo significa incrementare la competitività delle aziende che possono così concentrarsi sull’espansione del loro business”.

“Di fatto le imprese sono già pronte sotto questo piano – conclude Davide Benedetti di Unimatica Piacenza – e anche a Piacenza ci sono delle assolute eccellenze. Certo è che la blockchain, nata dodici anni fa, è pronta per essere usata anche in applicazioni industriali e dunque diventare un patrimonio condiviso di tutta la comunità”.