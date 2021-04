Super Fiorenzuola: poker al Corticella e vetta solitaria della classifica

Il Fiorenzuola non sbaglia: supera al “Pavesi” il fanalino di coda Corticella con un perentorio 4-0 e approfitta del ko dell’Aglianese per portarsi in testa alla classifica del Girone D.

Pomeriggio da incorniciare per i rossoneri di Tabbiani, che hanno chiuso la gara già nella prima mezz’ora: è Michelotto a sbloccare il risultato al 13′ con un bel diagonale, il raddoppio arriva al 28′ con Esposito che entra in area e di piatto supera il portiere ospite; tris al 31′ con la conclusione di Zaccariello deviata da Arrondini. A partita già virtualmente chiusa, i valdardesi calano il poker a inizio ripresa ancora con Arrondini ben servito da Crotti.

Nel frattempo l’Aglianese va ko con la Sammaurese e vede il Fiorenzuola mettere la freccia e diventare capolista solitaria con tre lunghezze di vantaggio. E l’11 aprile ci sarà lo scontro diretto.