Un ritorno a scuola senza particolari assembramenti o altre criticità legate al trasporto pubblico per gli studenti degli istituti superiori di Piacenza.

Per garantire un numero sufficiente di autobus (la cui capienza è ancora limitata al 50 %) è stato confermato il piano già predisposto a gennaio con le corse aggiuntive e l’utilizzo delle corriere private. In più la Regione ha attivato altri undici mezzi, come annunciato dall’assessore Corsini nei giorni scorsi. Con il passaggio in zona gialla di Piacenza – dopo oltre due mesi tra rosso e arancione – fuori dalle scuole piacentine, comprese le superiori, si è tornati ad assistere a scene di quasi normalità. Se fino alla scorsa settimana, infatti, era previsto un massimo del 50% delle lezioni in classe, da lunedì 26 aprile il ritorno sui banchi in presenza è garantito ad almeno il 70% fino al 100%.

di 15 Galleria fotografica Il ritorno a scuola in zona gialla a Piacenza









Nelle fotogallery l’uscita degli studenti dai Licei Gioia, Romagnosi e Respighi. Fuori dall’istituto Isii Marconi, alla fermata del bus del Cheope, presenti le forze dell’ordine – la polizia locale e la polizia stradale – per garantire che la salita sui mezzi di trasporto pubblico avvenga in sicurezza e senza creare assembramenti. Come documentano gli scatti, al “Respighi” uscite molto scaglionate degli studenti per evitare gli assembramenti. In tanti – nonostante le condizioni meteo incerte – si sono recati a scuola in bicicletta.