Tagliaferri (Fdi) “Riaprire in sicurezza i ristoranti anche al chiuso”

La Regione intervenga sul governo affinché sia estesa anche ai locali con ambienti chiusi l’avvio dei servizi di ristorazione al tavolo che verrà autorizzato per gli esercizi con spazi all’aperto a partire dal 26 aprile 2021 nelle Regioni in cui i parametri epidemiologici consentono la collocazione in “fascia Gialla”.

A chiederlo, nel rispetto dei protocolli di sicurezza antiCoronavirus, è un’interrogazione del consigliere Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che, a sostegno della sua richiesta ricorda come “l’analisi dei parametri epidemiologici, evidenzia un costante decremento della curva dei contagi rispetto al numero di test antigenici o molecolari effettuati, nonché una sensibile riduzione del numero dei ricoveri nelle strutture ospedaliere regionali, con un indice RT inferiore allo 0,6 per cento”.