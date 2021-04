Sarà un week end di Pasqua con tempo tendenzialmente stabile nel piacentino, anche se con temperature in calo.

Sabato 3 aprile – le previsioni Arpae – la giornata si aprirà con cielo sereno o poco nuvoloso, nuvolosità variabile invece a partire dalle ore pomeridiane. Qualche nube anche domenica in particolare nel pomeriggio, con miglioramento in serata; le temperature in pianura saranno comprese tra i 7 e i 15 gradi.

Cielo poco nuvoloso nella giornata di lunedi, con graduale intensificazione della nuvolosità ad iniziare dal settore occidentale della regione. Nel corso della giornata di martedì un rapido transito di aria più fredda proveniente da nord determinerà invece in Emilia Romagna un generale peggioramento del tempo con nuvolosità diffusa e consistente, associata a precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale. Possibilità di nevicate sul rilievi, in particolare quelli orientali, anche a quote collinari. Già dalla giornata di mercoledì è atteso però un nuovo miglioramento.