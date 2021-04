Tie break amaro per la Conad Salso Impianti Alsenese: festeggia il Giovolley (3-2)

Sconfitta al tie break per l’under 19 femminile regionale targata Conad Salso Impianti Alsenese, battuta 3-2 a Rivalta (Reggio Emilia) dal Giovolley Centro Volley Reggiano nell’anticipo del girone di ritorno. Per la squadra di Giacomo Rigoni e Greta Passera, una domenica amara, subendo la “vendetta” sportiva delle reggiane, battute 3-1 ad Alseno nel precedente match d’andata.

La sfida era iniziata al meglio per le gialloblù piacentine, capaci di spuntarla 21-25 nel primo set, giocato all’insegna dell’equilibrio. Come già accaduto in precedenti impegni, la Conad Salso Impianti Alsenese ha accusato un calo di concentrazione, che è costato il secondo parziale, vinto 25-16 dalle padrone di casa. L’inerzia sembrava sorridere alle locali anche nel terzo set (11-6), ma il motore della squadra di Rigoni e Passera si è riacceso, risalendo la corrente con difesa e attacco impattando nel punteggio a quota 15. L’inerzia positiva è proseguita anche nel finale, con il 21-25 che ha regalato il 2-1 alle piacentine. Quarto set equilibrato, la Conad Salso Impianti Alsenese ha tentato l’allungo verso set e match (15-19), ma si è fatta rimontare sul più bello, con il 27-25 che ha portato le due squadre al tie break. Nel set corto, Giovolley avanti 10-16, rimonta piacentina per il -1 (10-9), ma l’aggancio non è mai arrivato (15-11).

Un ko inatteso per la formazione piacentina che complica un po’ il cammino per arrivare al secondo o al terzo posto alle spalle della corazzata Itas Volley Academy Piacenza per accedere alla seconda fase di maggio. Nonostante la sconfitta, non sono mancati gli spunti positivi, che hanno abbracciato vari fondamentali e praticamente tutte le interpreti scese in campo. Prossimo impegno, l’11 aprile ad Alseno contro la capolista Itas.

GIOVOLLEY CENTRO VOLLEY REGGIANO-CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE 3-2

(21-25, 25-16, 21-25, 27-25, 15-11)

CONAD SALSO IMPIANTI ALSENESE: Tedeschi 10, Montanari 14, Martino 4, Boselli 14, Longinotti 12, Giarrusso, Bruno (L), Milosevic 2, Bassanini. N.e.: Pollini, Pozzi, Ianelli. All.: Rigoni-Passera

Classifica: Itas Volley Academy Piacenza 9, Wimore Sinergy Volley Calerno, Conad Salso Impianti Alsenese 6, Ajsia Oasi Noceto 4, Giovolley Centro Volley Reggiano 2.