Toc Toc Farma, nuovo servizio per aiutare i cittadini più fragili

Nasce a Piacenza ‘Toc Toc Farma’, servizio di consegna a domicilio di farmaci e parafarmaci, direttamente dalle mani del farmacista. Un’idea che è nata lo scorso anno, durante il lockdown, con una finalità doppiamente solidale: garantire un legame diretto con gli assistiti e la possibilità di sostenere l’istituto Suore della Provvidenza per l’Infanzia che, con il supporto dell’associazione William Bottigelli, sta aiutando 82 famiglie piacentine in grave difficoltà.

I dettagli dell’iniziativa sono stati presentati in Comune dal sindaco Patrizia Barbieri, insieme all’assessore Federica Sgorbati, il vice presidente dell’associazione Bottigelli Daniele Cacia, i farmacisti che hanno seguito il progetto Eleonora Ravasini e Filippo Negri.

L’aspetto innovativo del progetto sta proprio non nella mera consegna dei farmaci, quanto nella possibilità di poter interagire direttamente con il farmacista che farà la consegna, chiedendo un consiglio ed avendo risposte a dubbi e domande.

Per controllare le farmacie aderenti e prenotare il servizio è stato attivato un sito www.toctocfarma.it, (le farmacie aderenti per il momento sono 7 in città e 6 in provincia); l’attività ha un costo di 2,90 euro ma è gratuito per tutti i clienti dai 70 anni di età.