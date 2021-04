Tra visite virtuali e laboratori online, le iniziative della rassegna ‘Primavera ad Arte’

Torna a Piacenza la rassegna “Primavera ad Arte”, promossa da Museo Kronos della Cattedrale di Piacenza, CoolTour Piacenza e Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza Bobbio. Ecco le iniziative in programma per i prossimi giorni.

Giovedì 8 aprile, ore 21:00, visita virtuale guidata «LA MADONNA SISTINA E LA RIVOLUZIONE DELL’IMMAGINE DI RAFFAELLO»

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza», questa nuova visita virtuale guidata condurrà alla scoperta di storia, genesi e stile del capolavoro dell’artista urbinate che riunisce dopo millenni, divino e umano nella stessa immagine.

L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio. È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell’evento.

La partecipazione è gratuita.

Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio. La visita si terrà sulla piattaforma online ZOOM, a cui si accederà tramite un link che verrà inviato ai partecipanti regolarmente registrati.

Per problemi tecnici in fase di iscrizione scrivere a cooltour2.0@gmail.com

Sabato 10 aprile, ore 20:30, laboratorio didattico online per bambini (e non solo) «Il MONDO COLORATO DEGLI ARTISTI»

Per la rassegna culturale «Primavera ad Arte» arriva il secondo laboratorio primaverile di Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e di CoolTour s.c., svolto online e guidato passo per passo da un’operatrice museale specializzata in didattica. Con «Il MONDO COLORATO DEGLI ARTISTI», sabato 10 aprile, ore 20:30, i bambini si immergeranno nelle opere dei grandi artisti dell’arte moderna per scoprire un mondo di colori ed emozioni, con Chagall, Monet, Wharol, Matisse, Frida Khalo e tanti altri!.

Il laboratorio online è aperto ai bambini dai 5 ai… 99 anni.

Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera



Lunedì 12 aprile, ore 21:00, Visita virtuale guidata «STORIA DEL MONASTERO DI SAN SISTO»

Con l’avvicinarsi dell’inaugurazione della mostra «La Madonna Sistina di Raffaello rivive a Piacenza», questa nuova visita virtuale guidata condurrà alla scoperta della storia dell’antico cenobio benedettino dalla sua fondazione ai giorni nostri, passando per la Madonna Sistina e le campagne napoleoniche.

L’evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Piacenza-Bobbio.

È obbligatorio prenotare il proprio posto compilando il modulo online che sarà possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell'evento.

Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni (vale una connessione per ogni dispositivo individuale con il quale si segue la visita): registrarsi è obbligatorio.

Giovedì 15 aprile, ore 21:00, visita virtuale guidata (evento a pagamento) «L’OMBRA DI LEONARDO»

Proprio nel giorno del 569° anniversario della nascita di Leonardo Da Vinci (nato a Vinci il 15 aprile 1452) arriva la visita virtuale guidata in diretta «L’OMBRA DI LEONARDO» che porterà sulle tracce del possibile soggiorno del grande genio nella nostra città e alla scoperta delle ispirazioni che l’eclettico toscano ha contribuito a sviluppare con la sua rivoluzionaria inventiva. Un viaggio nel territorio attraverso ipotesi e testimonianze documentarie: dalle porte bronzee del Duomo di Piacenza (mai realizzate) alle curiosità legate al “vino di Leonardo”.

La visita virtuale guidata «L’ombra di Leonardo» sarà a pagamento, al prezzo promozionale di 5,00 euro anziché 7,00. Il pagamento avviene in una fase successiva alla pre-iscrizione.

La preiscrizione (obbligatoria) si effettua con il modulo online che è possibile trovare sulla pagina www.piacenzapace.it/primavera accanto al nome dell'evento.

L'evento online è ideato e promosso da Kronos – Museo della Cattedrale di Piacenza e CoolTour s.c. Le iscrizioni sono limitate a 100 connessioni.

