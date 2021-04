Tragedia lungo i binari all’altezza di Pontenure, treni fermi

Una donna di 51 anni è stata investita lungo i binari all’altezza di Pontenure, lungo la linea ferroviaria Parma – Piacenza.

Il fatto è accaduto poco dopo le 14 del 29 aprile. Sul posto Polfer, carabinieri, auto medica 118 di Piacenza e ambulanza Croce Rossa di Roveleto di Cadeo. Un gesto estremo, probabilmente, la causa del tragico incidente, purtroppo per la donna travolta dal convoglio non c’è stato nulla da fare. Per consentire i rilievi del caso, è stata interrotta la circolazione ferroviaria, gradualmente ripresa a partire dalle 15.

“La circolazione dei treni in direzione Milano – fa sapere Trenitalia – è impedita a causa degli accertamenti dell’Autorità Giudiziaria e viene regolata tramite l’utilizzo di altri binari. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato, con un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 50 minuti per i convogli in viaggio. I treni che hanno superato il tratto, coinvolti nella precedente sospensione del traffico, hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 135 minuti”.

Treni direttamente coinvolti (aggiornamento ore 17)

• FB 8814 Lecce (6:06) – Milano Centrale (15:25)

• FB 8811 Milano Centrale (12:35) – Lecce (21:50)

• IC 597 Milano Centrale (14:48) – Napoli Centrale (23:59)

• IC 613 Milano Centrale (15:05) – Pescara (22:05)

• RV 3927 Piacenza (13:45) – Pesaro (17:37)

• RV 2471 Milano Centrale (15:20) – Bologna Centrale (18:10)

• RV 3931 Piacenza (15:49) – Ancona (20:20)

Treni parzialmente cancellati:

• RV 3912 Rimini (10:41) – Piacenza (14:10): limitato a Fiorenzuola (13:54)

• RV 3914 Ancona (10:45) – Piacenza (15:10): limitato a Parma (14:31)

• RV 3916 Ancona (11:45) – Piacenza (16:10): origine da Fidenza (15:45)

• RV 2467 Milano Centrale (13:20) – Bologna Centrale (16:10): limitato a Piacenza (14:12)

• RV 2474 Bologna Centrale (13:50) – Milano Centrale (16:45): limitato a Parma (15:01)

• RV 3929 Piacenza (14:49) – Ancona (19:22): origine da Parma (15:27)

• RV 2475 Milano Centrale (17:20) – Bologna Centrale (20:16): origine da Parma (19:06)

• R 2472 Parma (14:23) – Milano Centrale (14:28): cancellato tra Castelguelfo (14:23) e Fidenza (14:28)

• R 2473 Milano Centrale (16:15) – Parma (17:40): origine da Fidenza (17:28)

• R 3933 Piacenza (16:33) – Bologna Centrale (18:20): origine da Fiorenzuola (16:52)