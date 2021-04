Travolto dal treno mentre attraversa i binari a Montale

Travolto dal treno in transito mentre attraversa i binari: è deceduto sul colpo un uomo nella tarda serata del 2 aprile investito da un convoglio ferroviario lungo la linea Piacenza-Bologna.

I contorni del tragico episodio sono ancora in via di accertamento, ma pare che si sia trattato di un incidente. La vittima è un 60enne, secondo le prime informazioni, un camionista di nazionalità straniera. Nelle vicinanze del punto dove è stato rinvenuto il corpo, a Montale nella zona di via Bazzani, sarebbe infatti parcheggiato il camion. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, con l’ambulanza della Croce Rossa e l’auto medica, ma i sanitari non hanno potuto che constatare il decesso.

Presente anche la polizia e la polfer per ricostruire i fatti e per l’identificazione della vittima. La linea ferroviaria è stata momentaneamente interrotta.