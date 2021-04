Troppo forte Reggio per Volley Academy (3-0)

Trasferta complicata per la Volley Academy Piacenza sul campo del CVR, ancora in lotta per il primato del girone.

Le ospiti mettono in gioco tanta esperienza e una qualità tecnica superiore, che spesso spiazza le piacentine, soprattutto nella lettura di muro/difesa. I parziali sono tutti combattuti nella prima metà: il gioco rapido della LTP V.A.P. riesce a minare la sicurezza delle reggiane, ma alla lunga la superiorità delle padrone di casa permette loro di riprendere il controllo del set e aggiudicarsi questa importante sfida.

CENTRO VOLLEY REGGIANO – LTP VOLLEY ACADEMY PC 3-0 (25-19; 25-20; 25-14)

Centro Volley Reggiano: Attolini, Dorigatti, Maggiali 10, Zulian 1, Reverberi 11, Spagnuolo 9, Bigi 2, Coriani (L1), Zalla (L2), Scalera 12, Agostini, Torelli, Bratoni 11, Paolini. Allenatori: Meringolo – Dallari.

LTP Volley Academy Piacenza: Romanin 2, Sesenna (C), Zlatanov, Marchetti, Masotti 3, Boselli (L1), Boni 1, Kraja 6, Sabatelli, Crisafulli (L2), Nicolini 8, Corradi, Cicola 11. Allenatori: Sazzi – Chiodaroli