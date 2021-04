Ultima gara del girone per Gas Sales Bluenergy contro Ravenna

Ultima gara del girone per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza che domenica 18 aprile, alle ore 18 tra le mura amiche del PalaBanca affronterà Consar Ravenna dopo aver già ipotecato giovedì scorso l’accesso alla semifinale nei Play Off 5° Posto di SuperLega Credem Banca (Diretta Eleven Sports).

Riuscito l’aggancio alla vetta della classifica a quota 13 punti, i biancorossi ora si giocheranno a distanza il primo posto con Allianz Milano che sarà impegnata in trasferta a Vibo. Al momento i piacentini per quoziente set sono primi; il gruppo guidato da coach Lorenzo Bernardi nella partita contro Padova ha saputo trovare la giusta reazione dopo un primo set lasciato ai padroni di casa. L’obiettivo è la continuità per proseguire nel migliore dei modi il percorso tracciato e ottenere il miglior piazzamento in classifica in vista della semifinale.

Particolarmente ispirato nella sfida di giovedì sera Michele Baranowicz ha saputo chiamare in causa al meglio i propri attaccanti. Il palleggiatore biancorosso, oltre a una buona e precisa distribuzione di palloni, si è fatto sentire anche in battuta, mettendo a terra ben 4 ace. “Nella partita con Padova l’importante era vincere, soprattutto dopo aver saputo della sconfitta di Milano. A questo sarà ancora più importante portare a casa una vittoria domenica. Contro Ravenna infatti sarà un’altra partita tosta: loro arriveranno al PalaBanca senza pressioni, con la voglia di giocare e fare bene. Daranno spazio sicuramente a chi ha giocato meno durante l’anno e scenderanno in campo per dimostrare il loro valore. Noi dobbiamo proseguire su questo cammino, pensare solo a portare a casa tre punti per arrivare primi in questo girone”.

Dopo il passo falso con Milano, Consar Ravenna è ripartita nella corsa dei Play Off grazie a un rotondo successo su Vibo Valentia. I ragazzi allenati da coach Bonitta occupano il terzo posto in classifica a 3 lunghezze da Piacenza: Mengozzi e compagni vogliono tornare in terra romagnola con punti pesanti per poter strappare un pass per la semifinale.

STATISTICHE

Precedenti: 4 (3 successi Piacenza, 1 successo Ravenna)

Precedenti in stagione: 3 gare – 2 in Regular Season (2 successi Piacenza), 1 nel Girone degli Ottavi di Coppa Italia (1 successo Ravenna)

Precedenti nei Play Off 5° posto: nessuno

Ex: nessuno

A caccia di record:

Nei Play Off 5° Posto: Davide Candellaro – 15 punti ai 100 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Aleks Grozdanov – 11 punti ai 100 (Consar Ravenna)

In carriera: Trevor Clevenot – 22 punti ai 1900 (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Stefano Mengozzi – 7 punti ai 2700 (Consar Ravenna)