Un anno del Laboratorio Aperto, presente e futuro in un evento online

Il Laboratorio Aperto di Piacenza, ex chiesa del Carmine ha iniziato le sue attività ormai alla fine del 2019 e da allora tante sono state le attività avviate e le realtà coinvolte, anche durante il periodo di chiusura forzata dovuto all’emergenza Covid-19.

Più di 20 eventi di divulgazione, 450 ore di formazione dedicata a studenti e professionisti e più di 400 cittadini coinvolti nelle attività di cittadinanza digitale, oltre a uno spazio di coworking dinamico, un’installazione di immersive storytelling per la valorizzazione dell’ex chiesa del Carmine e la possibilità di accedere a contenuti in realtà aumentate e virtuale all’interno del nostro lab space.

Per riflettere sugli obiettivi raggiunti e presentare i progetti in essere o in programma, il Laboratorio invita la comunità dei cittadini, i partner e gli stakeholder a un evento online il 7 aprile alle ore 11:00, sulla piattaforma Zoom. Il programma dell’evento, dal titolo “Culture Digitali. Un anno di innovazione e reti strategiche al Laboratorio Aperto di Piacenza” è il seguente:

– Elena Baio, Vicesindaco di Piacenza – Saluti Introduttivi

– Michele Trimarchi, Advisory board Laboratori Aperti – Creatività e tessuto urbano: nuove catene del valore

– Fabio Sgaragli e Fabrizio Palai, Coordinatori Laboratori Aperti Emilia-Romagna – Laboratorio Aperto di Piacenza: crescita dell’hub di innovazione.

– Giacomo Frattola, Senior Innovation Officer Laboratorio Aperto di Piacenza – Il palinsesto delle attività del Laboratorio Aperto di Piacenza

– Spazio Q&A, con coinvolgimento dei partecipanti

L’evento sarà l’occasione per scambiare idee e raccogliere stimoli in vista delle attività da realizzare nei prossimi mesi. L’iscrizione è gratuita e aperta a tutti a questo link: https://bit.ly/3mePo06. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web del Laboratorio Aperto di Piacenza: laboratorioapertopiacenza.it