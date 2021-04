Un fiore in memoria dei partigiani, il Pd piacentino aderisce all’iniziativa Anpi

Il Partito Democratico piacentino con una nota annuncia la propria adesione all’iniziativa promossa dall’Anpi Nazionale Strade di Liberazione che prevede di deporre un fiore sotto a targhe, cippi e lapidi in memoria dei partigiani.

“Pertanto – annuncia il Pd – domenica 25 aprile alle ore 16 gli iscritti piacentini dei 26 circoli provinciali, nel rispetto delle normative vigenti, onoreranno questa iniziativa in tutta la provincia deponendo un fiore in ricordo di chi è caduto per difendere la nostra democrazia, cantando assieme “Bella ciao” e ricordando ancora una volta che il fascismo, in ogni sua forma, è un reato”.