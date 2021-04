“Un fiore per i nostri partigiani” Le iniziative per il 25 aprile dell’Anpi di Fiorenzuola

Festa della Liberazione, le iniziative per il 25 aprile dell’Anpi di Fiorenzuola (Piacenza).

“Il programma della Festa della Liberazione di domenica prossima, 25 aprile – si legge in una nota dell’Anpi -, prevede alle ore 10 la Santa Messa presso la Collegiata ed al termine il trasferimento dei partecipanti in piazzale Taverna, nei pressi del monumento della Libertà, dove alle ore 11 si concluderà la manifestazione con i discorsi del Sindaco e del nostro Presidente. Stante l’impossibilità di ritrovarci uniti nelle piazze – continua l’Anpi -, come solitamente avviene in queste occasioni, facciamo nostro l’invito dell’Anpi Nazionale e vi chiediamo di posare un fiore presso il monumento della Libertà di piazzale Taverna, simbolo della Resistenza in Val D’Arda. La nostra indicazione – precisa Anpi Fiorenzuola – non esclude naturalmente la possibilità di portare fiori presso una delle targhe e dei cippi presenti nel territorio cittadino e nelle frazioni, dove comunque, anche quest’anno, saranno già deposti a cura del Comune e della nostra Associazione.

In piazzale Taverna, per tutta la giornata di domenica, saranno esposti alcuni elaborati realizzati dagli studenti della scuola media “G. Gatti””.