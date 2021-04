Un ‘pezzo’ di Hawai in pieno centro “Nella nostra pokeria solo asporto, così il covid non ci ferma”

“In questi primi giorni le persone sono ancora in una fase di studio. Alcune sono incuriosite, altre mi sembrano un po’ scettiche: del resto questo è un mix di reazioni abbastanza comune quando ci si trova di fronte a qualcosa di nuovo”.

Dallo scorso primo aprile Cristina Castravet e Antonio Alessandro Guerrieri, giovane coppia di fidanzati di 24 anni, hanno aperto un piccolo spazio di cucina hawaiana in pieno centro storico a Piacenza: la “Pokeria by Guevet“. “Guevet è l’intersezione dei nostri cognomi – precisa Cristina, di origine moldava ma da una vita a Piacenza -. Dopo mesi faticosi alla ricerca del posto giusto, siamo finalmente riusciti a trovare questo localino in via Calzolai, 68. Qui abbiamo allestito la nostra pokeria, occupandoci personalmente di tutti i lavori”. Alla base – Cristina si sta per laureare in Economia e marketing a Parma – un’idea imprenditoriale ben precisa e al passo coi tempi. “Il mio fidanzato è originario di Milano e lì il poke, uno dei piatti più famosi della tradizione hawaiana, sta andando forte – spiega la giovane ristoratrice -. A Piacenza invece mancava una proposta di questo tipo e così abbiamo deciso di provarci, nonostante possa sembrare il periodo meno adatto per aprire un’attività”.

Un letto di riso, quindi una serie di gustosi strati colorati, realizzati con alimenti che spaziano dai più tradizionali a quelli più esotici, racchiusi in una grossa e funzionale ciotola, facile da portare a casa o da consumare in pausa pranzo: questa l’articolata “architettura gastronomica” del poke, un piatto che sta spopolando sopratutto tra i più giovani. “Il nostro è un menù a libera composizione – informa la titolare -: il cliente può scegliere tra tre bowl più o meno grandi in cui, partendo da una base di riso cucinato alla giapponese, unire come meglio preferisce gli altri ingredienti: dal salmone al tonno, passando per il mango e l’avocado, fino ai cetrioli e gli edamame, ma non solo”.

Le chiusure e le restrizioni per il covid, che hanno messo in ginocchio tanti esercenti, non hanno spaventato la giovane coppia. “Il nostro locale è stato costruito solo per asporto e consegna a domicilio – commenta Cristina -, quindi abbiamo pensato che questo potesse essere il momento giusto per lanciarci”.

Quali le strategie per emergere? “In questo anno ci siamo abituati a stare chiusi in casa – afferma -, quindi è fondamentale essere presenti online: in questi giorni stiamo realizzando una serie di foto creative da pubblicare sul nostro profilo instagram (che conta al momento quasi 900 follower, ndr) per farci conoscere il più possibile. E poi la fidelizzazione è fondamentale – continua -: in ogni sacchetto che consegniamo inserisco bigliettini personali scritti da me, per far sentire le persone non solo clienti ma parte di una famiglia”.

A neanche un mese dall’apertura della loro pokeria, Cristina e Alessandro guardano già al futuro. “Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, ma la parola d’ordine deve essere crescere. Non ci vogliamo accontentare, ma puntiamo ad ampliarci e migliorarci sempre di più: questo è l’approccio fondamentale per riuscire ad andare avanti con successo”.