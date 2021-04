“Un Premio allo studio per i ragazzi di Rivergaro”

Il Consiglio Comunale di Rivergaro, nella seduta del 21 aprile scorso, ha accolto la proposta del gruppo di opposizione che chiedeva l’istituzione di un Premio allo studio destinato ai ragazzi e ragazze di Rivergaro.

La maggioranza – spiega il gruppo “Noi per Rivergaro” – ha riconosciuto la validità della mozione, volta a dare il giusto riconoscimento all’impegno dei giovani, che appartengono ad una delle categorie maggiormente coinvolte dall’impatto sociale che la pandemia sta causando. Secondo il gruppo di centrodestra, le Istituzioni della Repubblica Italiana devono adottare la “diligenza del buon padre di famiglia” per dimostrare la propria presenza ai giovani. “La nostra proposta si ispira ai principi della Costituzione Italiana” – dichiara il Consigliere Michele Maschi (Fratelli d’Italia), che aggiunge: “L’incentivazione allo studio rappresenta un tangibile segno di civiltà, oltre che un investimento doveroso nei confronti delle future generazioni; un riconoscimento morale ed economico ai ragazzi e ragazze che conseguono alti risultati nella scuola, rappresenterebbe in maniera concreta i concetti di meritocrazia, di impegno e di importanza dell’occupazione, oltre a valorizzare le risorse intellettuali del territorio”.

I lavori per la definizione del Premio sono stati affidati alla Commissione Consiliare composta da Corinna Poggi, Ivano Zangrandi, Paola Buschi e Michele Maschi.