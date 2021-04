Un’opera per far rivivere il grande cedro dei Giardini Margherita, manifestazioni di interesse fino al 19 aprile

Come noto, le forti nevicate di fine dicembre hanno causato il cedimento del cedro monumentale del Libano presso i Giardini Margherita, a cui la cittadinanza era fortemente legata e affezionata.

Per questo, anche rispondendo a diverse manifestazioni di interesse avanzate da parte di privati, associazioni e scuole, l’Amministrazione comunale ha deciso di cedere a titolo gratuito le parti legnose dell’albero per progetti educativi, artistici e di interesse pubblico. A tale scopo, con determinazione dirigenziale dell’ufficio manutenzioni è stato approvato, nei giorni scorsi, l’avviso pubblico di manifestazioni di interesse, aperto fino al 19 aprile 2021 alle ore 12.00, che definisce prima di tutto i destinatari. Nell’ordine: istituti scolastici di ogni ordine e grado; associazioni, organizzazioni di volontariato, enti, istituti, fondazioni senza fini di lucro e impegnate/i in iniziative di interesse pubblico aventi sede nel Comune di Piacenza; singoli cittadini residenti nel Comune di Piacenza.

“Con questa iniziativa, che avevamo annunciato subito dopo il cedimento del cedro – commenta l’Assessore all’Ambiente Paolo Mancioppi – puntiamo alla realizzazione di un’opera che conservi la storicità dell’albero monumentale a cui i piacentini erano fortemente legati. Nonostante i tentativi di recupero e conservazione, come evidenziato anche dalla relazione della Soprintendenza, l’albero presentava criticità che ne rendevano impossibile una sua salvaguardia seppure parziale e ne consigliavano, anche a tutela del giardino una sua sostituzione. Molte sono state le manifestazioni di disponibilità e l’interesse a realizzare progetti o opere che ne salvaguardassero il ricordo. Per questo abbiamo definito uno specifico avviso pubblico rivolto, primariamente, agli istituti scolastici anche in un’ottica di valore educativo del progetto, oltre poi a enti, associazioni e privati cittadini”.

Secondo quanto previsto nell’avviso pubblico, le sezioni di cedro assegnate dovranno essere impiegate, senza fini di lucro, nel territorio comunale, a scopi educativi, e/o artistici, e/o di interesse pubblico. La cessione gratuita avverrà sulla base dell’ordine gerarchico stabilito e sopra indicato, indipendentemente dalla data di ricezione della richiesta, oppure, a parità di grado di preferenza, secondo l’ordine cronologico di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Piacenza, fino a esaurimento delle sezioni disponibili. Il valore massimo di legno assegnato a ciascuna domanda pervenuta, che presenti i requisiti dell’avviso, è di 1 metro cubo o pari a una sezione. Qualora venissero richieste quantità maggiori, tali richieste verranno valutate, una volta esaurita la graduatoria, sulla base di eventuali rimanenze.

I soggetti interessati possono fare avere la propria manifestazione – con dettagliata descrizione della finalità di pubblico interesse a cui verrà destinato il legno di cedro assegnato, specificando l’assenza di fini lucrativi e l’impiego nel territorio comunale – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19.04.2021. Definita e comunicata la graduatoria, gli assegnatari avranno 15 giorni per il ritiro della sezione di legno assegnata e 12 mesi per il completamento dell’attività. L’avviso pubblico con tutte le modalità di presentazione della manifestazione di interesse può essere consultato sul sito internet del Comune di Piacenza (www.comune.piacenza.it).