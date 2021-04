Urtato da un’auto all’incrocio, ferito ciclista

Ciclista sessantenne urtato da un’auto nella mattinata del 10 aprile.

L’uomo è stato soccorso dopo essere finito sull’asfalto a La Verza, all’altezza dell’incorcio con via Galilei, la strada per Pittolo, lungo la Statale 45.

Il ciclista è stato urtato da una Fiat Panda per ragioni ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale, giunta sul posto per i rilievi.

L’uomo, che non si trova in pericolo di vita, è stato trasportato all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza della Croce Rossa.