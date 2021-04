Ustionato dall’acqua bollente, ragazzo trasportato in elicottero a Parma

Un quattordicenne ustionato dall’acqua bollente è stato soccorso dai sanitari del 118 nel tardo pomeriggio in un’abitazione a Podenzano.

Il ragazzo è stato investito dall’acqua bollente alle mani e alle gambe, forse a causa di una pentola sul fuoco che si è rovesciata. In posto è intervenuta l’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio, l’auto infermieristica del 118 e anche l’elisoccorso giunto da Parma. Per il giovane ustioni importanti, ma non si trova in pericolo di vita: è stato trasportato al centro ustionati del Maggiore.