“Entro la fine della settimana vaccinato un piacentino su quattro”

“Entro la fine della settimana vaccinato un piacentino su 4”. Lo annuncia il direttore generale dell’Ausl di Piacenza Luca Baldino, nel fare il punto della situazione rispetto all’andamento della campagna vaccinale e della pandemia in provincia di Piacenza.

Gli ultimi dati, aggiornati alla mattinata del 20 aprile, vedono una percentuale di vaccinati pari al 22,5% della popolazione. Sono state somministrate 92.935 dosi; sono attese in settimana nuovi arrivi di vaccino Pfizer, nei prossimi giorni dice il direttore generale verrà vaccinato il 25% dei piacentini, dando sempre priorità ai soggetti più fragili, per anzianità o patologia.

AMBULATORI DI PROSSIMITA’ – Prosegue intanto nel piacentino l’attività degli ambulatori di prossimità, servizio itinerante attivato dall’Ausl in collaborazione con i professionisti della medicina convenzionata e rivolto in particolare agli anziani over 80 fragili, con difficoltà sociali o logistiche che rendono faticoso raggiungere i punti vaccinali già attivati sul territorio. Di seguito il calendario per i prossimi giorni:

Prime dosi:

• Gragnano Trebbiense, sabato 24 Aprile

• Podenzano, domenica 25 Aprile

Seconde dosi:

• Cadeo, martedì 20 Aprile

• Caorso, venerdì 23 Aprile

• Pianello Val Tidone, sabato 24 Aprile

• Calendasco, domenica 25 Aprile

Sono in programmazione ulteriori appuntamenti.